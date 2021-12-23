حاخامات اليهود يُصلون من أجل أردوغان (فيديو)

أقام عدد من كبار حاخامات اليهود صلاة خاصة من أجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب استقباله لهم في قصره في أنقرة، طلبوا له خلالها البركة والنجاح.

وكان أردوغان استقبل الاربعاء، في قصره الحاخام الأكبر للمجتمع اليهودي في تركيا، إيزاك هيلافا، والحاخام الأكبر لروسيا، وكبار الحاخامات في بعض الدول الإسلامية، بحسب ما ذكره كاريل فالانسي، الكاتب في صحيفة "شالوم" التي يصدرها يهود تركيا عبر حسابه في تويتر.

وقدم وفد الحاخامات خلال اللقاء هدية لأردوغان عبارة عن شمعدان (المينوراه) اليهودي. قبل ان يقيموا صلاة يطلبون له فيها البركة والنجاح.

حاخامات اليهود الذين أستقبلهم أردوغان قبل قليل يصلون من أجل أن يبارك الله في أردوغان ومن أجل صحة ونجاح أردوغان pic.twitter.com/npoPeBJGQK — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) December 22, 2021

وبحسب الحاخامات الذين حضروا الإجتماع، فقد استقبلهم الرئيس التركي بحرارة وبحفاوة كبيرتين. وأضافوا "تحدث بوضوح عن محاربة معاداة السامية ، مؤكدًا أنه سيحاربها تمامًا كما يحارب الإسلاموفوبيا. حتى أن أردوغان ذكر أن تركيا وقعت معاهدة ضد إنكار وقوع المحرقة بحق اليهود، بل إنه قال إنه سيعمل على تعزيز التوعية والإرشاد في تركيا بخصوص ذكرى .

أردوغان: علاقاتنا مع اسرائيل ستكون قوية على الدوام

واكد أردوغان للحاخامات خلال اللقاء إن "العلاقات بين تركيا وإسرائيل ستكون قوية على الدوام، وتستمر في النمو"، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

أردوغان يتلقى شمعدانا من حاخامات اليهود لدى استقباله لهم في قصره في انقرة

واعتبر الرئيس التركي ان "تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر مهم، وسيحدث قريبًا، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى وتستمر في التعزيز".

وكان أردوغان أعطى خلال الفترة الماضية إشارات واضحة بالعمل على إعادة العلاقة مع إسرائيل عقب اتصالات أجراها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بعد انتهاء أزمة احتجاز زوجين إسرائيليين اتهمتهما أنقرة بالتجسس لصالح إسرائيل بعد تصويرهما أحد قصور الرئيس التركي.

الحاخام أردوغان يلتقي بحاخام اليهود الاتراك، وتحالف حاخامات الدول الإسلامية. يبدو أنهم كانوا بيضعوا خطة تحرير القدس 😁 pic.twitter.com/edkqR9RQ6H — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) December 22, 2021

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بعد انتهاء هذه الأزمة، عن مصدر سياسي رفيع أن "أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن الرغبة بتوثيق العلاقات بين البلدين".