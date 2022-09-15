حاخام يهودي يقيم حفل زفافه في الإمارات

احتفل الحاخام، ليفي دوشمان، وهو أول حاخام مقيم بدولة الإمارات، وممثل الجالية اليهودية بدبي، بزفافه في الإمارات بحضور 1500 ضيفا.

وأنتشر فيديو من حفل الزفاف وظهر فيه عدد من الإماراتيين وهم يرقصون إلى جانب حاخامات يهود.

وكتب على تويتر: "تزوج الحاخام ليفي دوشمان، مبعوث حاباد، وهو من مؤسسي ورؤساء الجالية اليهودية، من ليا حداد، في حدث ضخم حضره 1500 ضيف.. مبروك".