حادثة انتحار مجندة تعرضت للتحرش تطيح بقائد القوات الجوية الكورية

استقال قائد القوات الجوية، في كوريا الجنوبية من منصبه ، بسبب قضية الاعتداء الجنسي التي أحدثت ضجة في البلاد وقالت تقارير ان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن قبل الاستقالة

وقد تم العثور على الضحية وهي رقيب أول، ميتة فيما يبدو أنه حادث انتحار في مقر إقامتها الرسمي في أواخر مايو، بعد 3 أشهر من تعرضها لاحتكاك جسدي غير مرغوب فيه من قبل زميل لها من نفس الرتبة في سيارة جمعتهما ليلًا، ويُزعم أن كبار الضباط حاولوا التستر على القضية.

عرض رئيس أركان القوات الجوية الجنرال لي سونغ-يونغ التنحي عن منصبه، تحملًا لمسؤولية تعامل منظومته مع الحادث، وقبلها الرئيس على الفور، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبقية، أشار المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إلى احتمال أن يواجه الجنرال نفسه تحقيقًا بشأن معالجة القضية قبل تقاعده.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين إن قرار مون السريع يمثل "إرادته الحازمة" على إتمام الإجراءات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.

أمر الرئيس مون ​​بإجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المسؤولين عن الواقعة، بما في ذلك كبار القادة والمسؤولين.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان يمكن تحميل وزير الدفاع سوه ووك المسؤولية أيضًا، أكد المسؤول أنه "لا أحد من أصحاب الرتب العليا مستثنى (من الإجراءات الصارمة)".

ارتفاع نسبة التحرش

وأكدت كوريا الجنوبية أنها تضع خطة لمواجهة جرائم الاعتدء الجنسي في مكان العمل

أعلنت الحكومة الكورية عن خطة لرفع الحد الأقصى من العقاب إلى 10 سنوات بعدما كانت 5 سنوات، كما تمد الحكومة الكورية فترة التقادم بشأن جرائم الاعتداءات الجنسية من 7 إلى 10 سنوات، حسب يونهاب.

أما التحرش الجنسي فترتفع عقوبته من عامين إلى 5، وفترة التقادم من 5 إلى 7 سنوات.

وقالت الحكومة إنها تتجه لمطاردة قضايا الجرائم الجنسية ضد من يتستر على الشكاوى المتعلقة بالجنس في أماكن العمل.

ووفق الحكومة، قد يواجه أصحاب الشركات الذين لم يتخذوا اجراءات ضد التحرش الجنسي الحكم بالسجن.

وبدأت حملة "مي تو" في كوريا الجنوبية من قبل مدعية تعرضت للتحرش الجنسي، وهو ما جعل كثير من الضحايا يتقدمن بدعاوى مماثلة.

MeToo

وحركة #MeToo الشهيرة هو هاشتاغ مؤلف من كلمتين انتشر بصورة كبيرة وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم خلال شهر أكتوبر من عام 2017 وبفضله تجرأن النساء على فضح من تحرش بهن جنسيا وإدانتهم. هذه الحركة ابتدأت في أمريكا بسبب المخرج هارفي واينستين وقد أنهت حتى الآن المسيرة المهنية للعديد من رجال هوليوود، وها قد وصلت أخيرا إلى صناعة الترفيه في كوريا الجنوبية.

دخلت حركة #MeToo إلى كوريا الجنوبية مؤخرا وقد انتشرت سريعا كانتشار النار في الهشيم وكبرت بشكل مفاجيء وقد تم الكشف عن عدد كبير من الأسماء في غضون أسابيع قليلة فقط.