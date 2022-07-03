حادثة غاز العقبة.. عزل مسؤولين كبار والتحقيق يكشف عن مفاجآت 

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد، إنهاء خدمات مسؤولين كبارا على خلفية حادثة سقوط وانفحار صهريج يحتوي على مادة الكلورين السامة في ميناء العقبة جنوبي المملكة، والتي أسفرت عن وفاة 13 شخصا، فيما كشف التحقيق في الحادثة عن مفاجآن.

إنهاء خدمات مديري عامي شركة إدارة وتشغيل موانئ العقبة والهيئة البحرية

أكد رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، أن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

ووقع الحادث الاسبوع الماضي أثناء تحميل الصهريج على ظهر إحدى البواخر الراسية في الميناء، وتسبب كذلك بإصابة المئات.



وقال الخصاونة خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء إنه "سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍّعاء العام اليوم" الاحد.

وأوضح أن "التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.

إهمال واستهتار

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدَّاخليَّة الاردني مازن الفرَّاية خلال مؤتمر صحفي خصص للكشف عن نتائج التحقيق، إن "السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملائمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه".

وأضاف الفراية أن "وزن صهريج غاز العقبة 3 اضعاف قدرة تحمل السلك المعدني"، مشيرا الى أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة.

وأكد وزير الداخلية أن "من الاسباب المباشرة للحادثة هو عدم اخذ الاحتياطيات اللازمة، وعدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات، مشيرا إلى أن جميع المراسلات كانت تتم عبر الواتساب او شوفويا، ومنها وزن الحاويات".

وأكد أن " القيادات في الشركة تتعامل مع الموظفين بصفة وظيفية وليس قيادية، إذ يغلقون هواتفهم بعد الساعة الثالثة عصرا مع انتهاء الدوام، ومشرف السلامة العامة لا يملك أي دورات ولم يحضر عملية التحميل والتنزيل".

وقال الفراية ان "هناك استهتارا من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادثة، وفي ذلك اليوم لم يكن هناك متابعة من قبل ادارة الشركة بما يتعلق بعمليات الصيانة وبالمجمل هناك ترهل عام يتعلق بادراة الشركة، وتم تعيين 216 شخصا لم تكن الشركة بحاجتهم على أساس أنهم عمال وتم توزيعهم على اقسام بالشركة".

وأضاف، "تولد لدينا في اللجنة ان هناك تسبب في الوفاة نتيجة الاهمال تقع على الاشخاص المتورطين وهم مدير ادرة العمليت في الشركة ورئيس التحميل ورئيس قسم التحميل خلال وقت الحادث".

واوصت اللجنة باحالة تقرير اللجنة إلى المدعي العام، واعادة تشكيل مجلس العقبة لتشغيل وادارة الموانئ وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بتطوير الاداء وكان هناك عدد من التوصيات.

8 حالات فقط في المستشفيات

الى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية فيصل الشبول إن "عدد الاصابات التي ما زالت قيد العلاج جراء حادثة غاز العقبة هي 8 و2 منها في عمان".

وأضاف الشبول خلال المؤتمر الصحفي أنه "تم تشكيل الفريق بعد الحادثة بساعتين بعد وصول رئيس الوزراء للعقبة، مشيدا بكفاءات اجهزة الدولة للتعامل مع الحداثة حيث ان المستشفى الميداني الذي تم انشائه استقبل 45% من الحالات".

وأوضح أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير لجنة التحقيق في حادثة العقبة وأوعز باتِّخاذ إجراءات فوريَّة.

وأشار إلى أن استجابة مؤسَّسات الدَّولة كانت فوريَّة واحترافيَّة، وتعاملت مع الحادث الأليم منذ لحظة وقوعه.

وأكد أن النِّظام الصحِّي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، والمستشفى الميداني الحكومي استوعب 45% من حالات الإصابة.