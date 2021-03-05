حادث امني خطير في بريطانيا

حذرت الشرطة في لندن من حادث امني في بريطانيا ودعت السكان الى توخي الحيطة والحذر والتزام منازلهم ، مشيرة الى وقوع إصابات في ويلز، إثر حادث أمني وصفته بالخطير.

حادث خطير في ويلز

ولم تفصح الشرطة عن مزيد من التصريحات حيال ملابسات الحادث، غير أنها قالت إن عناصر من الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث.

Police confirm 'a number of people' are injured in 'a serious incident' which happened in Treorchy at about midday on Fridayhttps://t.co/JBpBNLTWRE — BBC Wales News (@BBCWalesNews) March 5, 2021

واشارت تقارير الى أن الشرطة البريطانية دعت سكان جنوب ويلز إلى توخي الحذر بعد الحادث الأمني، لافتا إلى أن الحادث وقع بشارع Baglan قرب مطعم للوجبات السريعة اسمه Bleu sky.

تجنيد مراهقين في بريطانيا

ويوم الخميس أشارت بريطانيا، إلى ارتفاع “مقلق” لعمليات اعتقال مراهقين بسبب جنح ذات طابع إرهابي، وربطت بين الإغلاق المفروض لوقف انتشار وباء كوفيد-19 وقيام منظمات مثل تنظيم داعش بتجنيد شبان.

وكشف وزير الخارجية، دومينيك راب، أمام النواب، عن ارتفاع بنسبة 7% في ديسمبر/ كانون الأول على مدى عام، في “حجم المحتوى الإرهابي على الإنترنت” و”ارتفاع مقلق في نسبة الأطفال والمراهقين المعتقلين الآن بسبب جنح إرهابية”.

كورونا تسهل الوصول للارهابيين

بحسب راب، تعتبر شرطة لندن أن عمليات الإغلاق المتتالية التي تم فرضها لمكافحة الوباء الناجم عن انتشار فيروس كورونا تسهل “الوصول الرقمي” من قبل “إرهابيين” إلى “أولئك الذين ربما يكونون الأكثر تقبلا لروايات المتطرفين”.

وأشار إلى تنظيم داعش، الذي يعتبره “أكبر تهديد إرهابي على الصعيدين الوطني والخارجي”.

اكبر تهديد للامن البريطاني

من جهتها، قالت النائبة العمالية ليزا ناندي المسؤولة عن الشؤون الخارجية لدى المعارضة إنها “قلقة جدا” إزاء الطريقة التي يستهدف فيها تنظيم داعش الشبان خلال الإغلاق.

وتشهد بريطانيا منذ مطلع يناير/كانون الثاني ثالث إغلاق مع إقفال المدارس ضمن اجراءات مكافحة الوباء الذي تسبب بأكثر من 123 ألف وفاة في البلاد.

وشهدت في السنوات الماضية عدة هجمات تبناها تنظيم داعش.