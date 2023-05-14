وفاة شخص واصابة 13 اثر حادث سير مروع في نفق الصناعة بالعقبة (فيديو)

شهد نفق الصناعة في مدينة العقبة جنوبي الاردن مساء الاحد، حادث سير مروع نجم عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات، واسفر عن وفاة شخص واصابة 13 اخرين، بحسب ما افاد مصدر امني.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن المصدر قوله ان حادث تصادم وقع مساء الاحد بين شاحنة وعدة مركبات داخل نفق المنطقة التاسعة المعروف باسم نفق الصناعة في العقبة، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 اخرين.

واوضح ان الاصابات تراوحت بين الكسور والجروح والرضوض، وقد تم اخلاء المصابين الى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.

وكان حادثا سير مروعين وقعا الاربعاء، في منطقتي العدسية وكفرنجة وسط وشمالي الاردن عن وفاة 12 شخصا على الاقل واصابة نحو 14 اخرين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام حينها ان حادث تدهور وقع لشاحنة محملة بالحديد في منطقة نزول العدسية المؤدي الى البحر الميت ما ادى الى سقوط الحمل على 14 مركبة قبل ان تشتعل النيران في ثلاث منها.

حادث عنيف جداً في نفق الخامسة في العقبة وانباء عن وفيات



لا حول ولا قوة الا بالله #الأردن#فراس_الماسي pic.twitter.com/4hyp7CFeXC — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 14, 2023

واضاف الناطق ان 8 اشخاص لقوا حتفهم واصيب 13 اخرون جراء الحادث، لافتا الى ان الاصابات تمثلت في جروح ورضوض.

وفي وقت سابق من نفس اليوم لقي اربعة اشخاص حتفهم جراء سقوط مركبة في واد سحيق بمنطقة كفرنجة بمحافظة عجلون شمالي المملكة.

حادث سير مروع في العقبة بين شاحنة كبيرة وعدد من السيارات#خبرني pic.twitter.com/ysF1Y81jJ0 — خبرني Khaberni (@khaberni) May 14, 2023

ووفق بيانات دائرة السير التابعة لمديرية الامن العام الاردنية، فقد حصدت حوادث السير ارواح 3110 اشخاص في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقدرت قيمة الخسائر الناجمة عن الحوادث في الاردن لذات الفترة بأكثر من ملياري دولار.

وتعزى الغالبية العظمة من حوادث السير في الاردن الى اخطاء يرتكبها السائقون.