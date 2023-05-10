وفيات واصابات في حادثي سير مروعين في الاردن

اسفر حادثا سير مروعين وقعا في في منطقتي كفرنجة والعدسية شمال ووسط الاردن الاربعاء، عن وفاة واصابة العديد من الاشخاص بحسب ما افادت مصادر امنية واعلامية.

ونقل موقع عمون الاخباري عن مصدر امني قوله ان اربعة اشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط مركبة في واد سحيق بمنطقة كفرنجة بمحافظة عجلون شمالي المملكة.

واضاف المصدر ان شخصا اصيب كذلك في الحادث الذي نجم عن تردي المركبة في الوادي الذي يصل عمقه الى نحو مئة متر.

واشار الى ان فرق الاسعاف عملت على نقله واخلاء الوفيات الى مستشفى الإيمان الحكومي.

4 وفيات بتدهور مركبة على طريق وادي كفرنجةhttps://t.co/U4DhGYeYip pic.twitter.com/vrPrbxvGms — AlMaqar صحيفة المقر (@Maqarcom) May 10, 2023

كما وقع حادث سير مروع اخر على نزول العدسية المؤدي الى البحر الميت جراء انقلاب شاحنة محملة بالحديد على 14 مركبة، وذلك بحسب ما نقله موقع رؤيا الاخباري عن مصدر أمني.

وقال الموقع ان هناك انباء عن وفيات، مضيفا ان فرق الدفاع المدني والاسعاف تتعامل في الاونة مع الحادث.

وكانت السلطات الاردنية اعلنت عن وفاة 3 سياح من جنسية أجنبية ، وأصابة (7) آخرين ، اثر حادث تصادم وقع بين حافلتين ومركبة ، في منطقة وادي رم مساء الخميس

وخلال 6 ساعات فقط يوم الخميس، صدم الشارع الاردني بحجم الضحايا الذين قضو نتيجة حوادث السير في مناطق متفرقة في المملكة والتي أودت بحياة 7 أشخاص و8 إصابات

وفيات وإصابات في حادث تدهور شاحنة على 14 مركبة بمنطقة نزول العدسية

. pic.twitter.com/A7z0MflSqa — محمد 🇯🇴 الدعجة (@m7mmd_ald3jah) May 10, 2023

فبالاضافة الى ضحايا وادي رم توفي ثلاثة أشخاص عصر الخميس، إثر حادث تصادم بين مركبتين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبه أدى إلى اشتعال المركبتين في محافظة إربد

وقال مصدر ان أحد ضحايا الحادث هو عريس ومن المقرر إقامة حفل زفافه اليوم الخميس في إحدى قاعات الافراح، حيث وقع الحادث وهو متوجه لإحضار عروسته من الرمثا شمال البلاد

كما توفي مواطن وأصيب آخر، الخميس، إثر حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة متوسطة، من منطقة ثغرة الجب على اوتوستراد المفرق الزرقاء.

