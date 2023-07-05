حادث سير يسفر عن 8 قتلى في الجزائر

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين حالة بعضهم وصفت بالخطيرة، جراء حادث سير وقع في ولاية برج بوعريريج القريبة من العاصمة الجزائرية.

ونجم الحادث وفقا لمصادر إعلامية عن انحراف حافلة لنقل المسافرين، حيث اصطدمت الحافلة بالحاجز الحديدي الفولاذي الذي يفصل الطريق السريع.

ووثقت صور وتسجيلات مصورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الحافلة لأضرار كبيرة نتيجة الحادث المميت.

وبين المقدم خديم قويدرإن قائد مركز الإعلام وتنسيق المرور في قيادة الدرك الوطني أن الحادث المميت وقع في ساعات متأخرة من فجر الأربعاء، موضحا ان الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج في اتجاه الجزائر العاصمة.

وقامت السلطات الجزائرية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث داعية السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والقيادة بحذر.

وفي الجزائر يلقى المئات حتفهم سنويا بسبب حوادث السير في جميع أرجاء البلاد.

