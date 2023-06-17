حادث مروع في الرياض: سيارة تسقط من جسر وتصطدم بأخرى (فيديو)

انتشر فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يظهر سقوط سيارة من جسر في الرياض واصطدامها بسيارة أخرى تحت الجسر، مما أدى إلى وقوع إصابات وتعطل حركة المرور.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع عندما سقطت سيارة من فوق جسر طريق الملك فهد في الرياض على سيارة أخرى في الجزء السفلي من الجسر نتيجة لسرعة مفرطة وكسر الحاجز.

ويوضح الفيديو السيارتين المتضررتين في الجزء السفلي من الجسر، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في نفق تقاطع أنس بن مالك على طريق الملك فهد.

شاهد:سقوط سيارة على سيارة أخرى بداخل نفق تقاطع أنس بن مالك بالرياض pic.twitter.com/bPxvsqHGtZ — الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) June 16, 2023

وأثار الفيديو غضبًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث تحدث بسبب السرعة المفرطة، على الرغم من وجود أنظمة وقوانين للحد من حوادث السير والحفاظ على الأرواح والممتلكات من التلف الناجم عن القيادة المتهورة، ومع ذلك، لا تزال الحوادث تحدث بشكل مستمر نتيجة للسرعة الزائدة أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

