حادث مروع وغريب يودي بحياة عالمة مصرية

لقيت العالمة المصرية الشهيرة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، داخل مركز أبحاث مارك للأدوية التابع لشركة إيفا فارما حتفها في حادث مروع في مدينة السادس من اوكتوبر

حادث مصعد يقتل سميرة عزت

وقالت تقارير مصرية متطابقة ان العالمة الدكتورة سميرة عزت توفت بمدينة السادس من أكتوبر، في حادث أسانسير "مصعد" ، صباح الثلاثاء، أثناء وجودها لممارسة عملها كمديرة لمركز الأبحاث.

وأوضح مصدر، أنه تبلغ لمديرية أمن الجيزة مصرع الدكتورة سميرة عزت محمد أبو الخير، 50 عاما، الأستاذ بالمعهد القومي بالمنوفية ومديرة مركز أبحاث مارك للأدوية، التابع لشركة إيفا فارما للأدوية، بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بعد سقوطها في أثناء محاولتها ركوب الأسانسير الخاص بالمركز، وإصابتها إصابات بالغة أدت لوفاتها.

سميرة عزت سقطت اثناء محاوله الصعود

وأكد المصدر، أن الدكتورة سميرة عزت سقطت في أثناء محاولتها ركوب الاسانسير فتحرك المصعد دون غلق الباب فسقطت وأصيبت بتهشم بالجمجمة، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحركت قوة أمنية لمعاينة مكان الحادث، وسؤال المسؤولين عن المكان وشهود العيان.

وتابع المصدر أنه تم سؤال فني صيانة الأسانسير، الخاص بمركز الأبحاث التابع لشركة إيفا فارما للأدوية، الذي تصادف وجوده في مكان الحادث، وأنه أكد محاولته منع تحرك الأسانسير ولكنه فشل في ذلك، ما أدى إلى سقوط الدكتورة سميرة عزت، مدير مركز الأبحاث، التي لقيت مصرعها على الفور.

وبينت التحريات أن عامل الصيانة أصيب بيده، نتيجة محاولته إيقاف المصعد، وتم ضبط العامل للتحقيق معه، وتشكيل لجنة فنية من جهات التحقيق في الجيزة لفحص المصعد، وتحديد سبب الحادث.

حزن يسيطر على زملاء سميرة عزت

وأعلن الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد عن وفاة الدكتورة “سميرة عزت” وسط حالة من الحزن قائلا " بعميق الحزن والأسى، ينعي معهد الكبد القومي الأستاذة الدكتورة سميرة عزت.. انا لله وانا اليه راجعون ".

كما أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بيانا ينعي فيه الطبيبة الراحلة، وتقدم بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومى، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وعملت الراحلة في كثير من المستشفيات والمعاهد المصرية الكبري في مجال الأبحاث العلمية، فعملت إستشاري الأبحاث العلمية بمستشفيات شفاء الأورمان، وأستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية سابقا، و رئيس قطاع الأبحاث الإكلينيكية بشركة إيفا فارما، ومدير مركز مارك لأبحاث التجارب السريرية، المدير العام لمعامل MARC البحثية, وعضو لجنة الجينوم المرجعي المصري.

التحقيق في وفاة سميرة عزت

وأمرت جهات التحقيق بأكتوبر، بانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وفاة الدكتورة سميرة عزت، كما طلبت جهات التحقيق الاستماع لأقوال العاملين بالشركة، والتحفظ على عامل الصيانة للتحقيق معه.