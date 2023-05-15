حادث يودي بحياة 13 شخصا في المكسيك

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم حينما اصطدمت حافلة ركاب صغيرة بشاحنه شمال شرق المكسيك على طريق سريع بين مدينتي ساراغوسا وهيدالغو في ولاية تاماوليباس الحدودية، وفقا للسلطات المحلية في البلاد.

وبين مسؤولون أمنيون في تاماوليباس عبر بيان أصدرته أن الدفاع المدني يستجيب للحادث، وقد أبلغ عن وفاة 13 شخصا، كما أظهرت صور نشرتها السلطات أن حافلة الركاب وقد تحطمت واحترقت بالكامل بينما ظهرت الشاحنة شبه محترقة أيضا.

ورجح مسؤول من مكتب المدعي العام زيادة في عدد الضحايا من خلال مؤشرات تدل على وجود عائلة سائق الشاحنة معه حيث أن من المحتمل أنهم لقوا حتفهم أيضا.

كما أشارت دلائل أولية إلى فرار سائق الشاحنة.

وأفادت وسائل إعلام محلية إلى وقوع أزيد من 20 شخصا في الحادث وما نتج عنه من حريق، إلا أن المسعفين ما زالوا يعملون في الموقع وفقا لمكتب المدعي العام.

كما رجحت وسائل إعلام محلية أن يكون الضحايا ربما كانوا جميعا أفرادا من عائلة واحدة استأجرت الحافلة الصغيرة للتوجه إلى مدينة مونتيري الشمالية في منطقة فيراكروز.

وفي السنوات الأخيرة ازدادت حوادث الطرق في المكسيك حيث يرجع ذلك إلى السرعات العالية أو ظروف المركبات السيئة أو إرهاق السائقين، فيما طالبت المنظمات المدنية بفرض أنظمة أكثر صرامة للحد من الموت على الطرق بالمكسيك.