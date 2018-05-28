حازم أبو إسماعيل يضرب عن الطعام بسبب سوء المعاملة

أكد نجله أن الشيخ يتعرض للإساءة بشكل متعمد وذلك عبر فصله تماما عن المعتقلين

أكد براء نجل الشيخ حازم أبو إسماعيل المسجون في سجون الانقلاب بمصر أن والده مضرب عن الطعام منذ بداية شهر رمضان بسبب سوء المعاملة التي ازدادت خاصة بالنسبة له.

وأضاف براء أن والده يتعرض للإساءة بشكل متعمد وذلك عبر فصله تماما عن المعتقلين ومنعه من التريض كما تم حجب الماء عن زنزانته.

وأكد براء، عبر صفحته على فيسبوك، أنه لم يسمح للعائلة بزيارة الشيخ منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وحتى الآن، كما لم يسمح لهم بالتواجد أثناء محاكماته التي أجريت في تلك الفترة.



مضيفا أن والده محتجز في زنزانة انفرادي منذ اعتقاله في يوليو 2013 وحتى الآن.



وفي كانون الأول/ يناير 2017 أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الستار على آخر قضية يحاكم فيها حازم أبو إسماعيل، وقضت بسجنه 5 سنوات في قضية حصار مدينة نصر، ليرتفع بذلك حصيلة الأحكام الصادرة على القيادي السلفي لـ13سنة، بعد صدور حكمين آخرين عليه في تزوير جنسية والدته، وإهانة القضاء.