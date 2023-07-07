حاصرها الفيضان.. فتاة اسبانية تنجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

نجت فتاة اسبانية بأعجوبة من موت محقق، عندما داهمت السيول والفيضانات المركبة التي كانت تقودها في أحد شوارع مدينة Zaragoza عاصمة منطقة "أراغون" الذاتية الحكم في شمال شرق إسبانيا.

وبسبب الأمطار الغزيرة، جرفت السيول سيارة الفتاة، ولكنها استطاعت الإحتماء داخل السيارة وقادتها إلى مكان آمن حيث تمكنت من توقيفها بجانب جذع شجرة.

وبعد أن بدأت المياه بملأ السيارة بعد دقائق، مهددة حياة الفتاة بالاختناق، سارعت بفتح الباب والخروج إلى سطح السيارة، بينما كانت تبحث عن طريقة للنجاة من الموت الوشيك الذي كان يحيط بها من كل جانب.



فيديو يوثق المشهد المثير

تم توثيق الحادث عبر مقطع فيديو يظهر أشخاص يقفون على الجانب الآخر من الحادث ويشجعون الفتاة على الصمود وأخبارها بأنهم قد طلبوا المساعدة لإنقاذها.

وتسبب هذا البث التلفزيوني المباشر من الموقع في جعل الحدث أكثر إثارة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

واللافت في الأمر هو أن هذا الحادث وقع في منطقة تُعرف باسم "Barranco de la Muerte" أو "هاوية الموت"، وذلك بسبب تكرار وقوع حوادث اصطدام السيارات وانقلاب بعضها من على المنحدرات.

وعلى الرغم من اتخاذ السلطات إجراءات مثل بناء نفقين للتخفيف من تلك المشكلة إلى حد كبير، إلا أن الاسم لا يزال مستمرًا على ما هو عليه، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "Heraldo de Aragón".

توجيهات للسائقين

وقدّمت السلطات نصائح وتوجيهات لسائقي السيارات عبر المحطات الإذاعية بضرورة عدم الخروج من المركبات في ظل السيول والانجرافات، وتم تشجيعهم على قيادة السيارات حتى تتعلق في الشوارع والطرق التي غمرتها المياه، ومن ثم الصعود إلى الأعلى والتمسك بأغصان الأشجار لتجنب الانجراف.

قامت الفتاة بتطبيق هذه النصيحة وصعدت إلى الجزء العلوي من شجرة للبقاء في مأمن من خطر السيول، ولكنها وجدت صعوبة في البقاء آمنة لأكثر من ساعتين.

وفي اللحظات الأخيرة، تلقت الفتاة المساعدة والدعم من فريق الإنقاذ الذي وصل بسيارة إطفاء، وتمكنوا من إنقاذها من الوضع الخطير الذي كانت فيه، ويتضح ذلك في مقطع فيديو آخر.