حاكم دبي: لن نسمح باستخدام اراضينا في حرب ضد ايران

اكد حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، ان بلاده لن تسمح لدولة ثالثة باستخدام اراضيها في اي حرب ضد ايران مشددا على ان ابو ظبي متمسكة بميادئها السياسية بهذا الصدد

وجاءت تاكيدات حاكم دبي خلال استقباله، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حيث شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين الإمارات وإيران كان مهما للغاية بالنسبة لبلاده.

وبارك الشيخ محمد بن راشد استئناف العلاقات بين إيران والسعودية مؤكدا أن الإمارات ستستخدم كل إمكانياتها للمساعدة في تنفيذ هذا الاتفاق.

وتخشى ايران ان تستغل الولايات المتحدة واسرائيل التطبيع بين تل ابيب وابو ظبي والضغط على الامارات لاستخدام اراضيها في عدوان على ايران ، ولطالما حذرت طهران الاماراتيين من الرضوخ للضغوطات الاسرائيلية

وكان المسؤول الايراني الزائر قد التقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وتم "بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة". وفق ما افادت وكالة انباء تسنيم الايرانية

تاتي الزيارة بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.