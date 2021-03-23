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حاكم دبي يعيد هيكلة الامارة ويرصد مبلغا خياليا

منشور 23 آذار / مارس 2021 - 03:30
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

رصد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء مبلغا ضخما لخطة لإعادة هيكلة حكومة الإمارة لتكون أكثر كفاءة.

 

وسيتم إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهم: غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وقال الشيخ محمد بن راشد أن دبي تستهدف زيادة التبادل التجاري الخارجي وكذلك توسيع الخطوط البحرية والجوية. وفي هذا الإطار تم "اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا.. والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية .. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي".

وفي تغريدة له على موقع تويتر قال حاكم دبي  "ترأست اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد اجتماعاً لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات كالتالي .. أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة .. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

كذلك تم اعتماد خطة خمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم.

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