حاكم دبي يعيد هيكلة الامارة ويرصد مبلغا خياليا

رصد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء مبلغا ضخما لخطة لإعادة هيكلة حكومة الإمارة لتكون أكثر كفاءة.

وسيتم إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهم: غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

Fifth: We adopted a 5-year plan to increase Dubai’s foreign trade from AED1.4 trillion to AED2 trillion. We have deployed the necessary resources to implement our plan. pic.twitter.com/qfa2miTdwr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021

وقال الشيخ محمد بن راشد أن دبي تستهدف زيادة التبادل التجاري الخارجي وكذلك توسيع الخطوط البحرية والجوية. وفي هذا الإطار تم "اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا.. والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية .. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي".

Our vision lies in the future. Our resolutions must be as big as our plans to be at the heart of global business. The future looks promising once we have the determination and optimism for it. pic.twitter.com/DsgUd9r8F8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021

وفي تغريدة له على موقع تويتر قال حاكم دبي "ترأست اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد اجتماعاً لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات كالتالي .. أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة .. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

كذلك تم اعتماد خطة خمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم.