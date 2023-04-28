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حاكم دبي يعين نجليه نائبين له

تاريخ النشر: 28 نيسان / أبريل 2023 - 08:21
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امر بتعيين نائبين جديدين لحاكم دبي.
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امر بتعيين نائبين جديدين لحاكم دبي.

امر مرسوم اصدره نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيين نائبين جديدين لحاكم دبي.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي فقد قضى المرسوم الصادر عن الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكما لإمارة دبي، بتعيين نجليه مكتوم نائبا أول، وأحمد نائبا ثانيا لحاكم دبي.

 

 

 

وحمل المرسوم رقم (21) لسنة 2023، وطلب من نجليه على أن يمارس كلٌ منهما "الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم".

ووفق وسائل اعلام اماراتية فقد أعرب مكتوم بن محمد بن راشد "نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية"، عن سعادته بالثقة التي اولاه إياها الشيخ محمد بن راشد وقال "سأعمل وفق رؤية ونهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد وسنواصل العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل، وأفضل مدن الأرض، ولتحقيق سعادة ورفاه شعبها."


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