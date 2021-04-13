حبس رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر الصباح احتياطياً

قضت محكمة الوزراء بالكويت بـ حبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش ، وحددت جلسة 27 نيسان الجاري لنظر القضية.

وكان صندوق الجيش شهد تجاوزات مالية تقدر بحوالي 240 مليون دينار، تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء.

وكان الراحل وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، قدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه الخالد بتحويلات مالية 240 مليون دينار تمت من صندوق الجيش بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك

كما قررت المحكمة في جلسة اليوم حظر النشر في القضية، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، وسبعة آخرين.