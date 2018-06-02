حبس سائحة لبنانية على ذمة فيديو اساءت فيه للمصريين

منى المذبوح

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أمرت السبت بحبس سائحة لبنانية أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة لمعظم المصريين.

ونشرت منى المذبوح شريطا مصورا في صفحتها على فيسبوك سبت فيه من قالت إنهم 90 في المئة من الرجال والنساء المصريين زاعمة أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على السائحة اللبنانية بعد بلاغ تلقته النيابة من محام ضدها بعد أن ذاع الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر إن الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها يوم الخميس.

وفي شريط مصور لاحق قالت منى المذبوح إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من السائحة اللبنانية كما لم يتسن لها التحقق من صحة الشريطين اللذين ما زالا منشورين على موقع يوتيوب.