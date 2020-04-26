حتى إشعار آخر.. السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية بسبب الكورونا

سجلت المملكة 1223 حالة إصابة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الإصابات فيها إلى 17522.

ال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد إن السعودية مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية حتى إشعار آخر باستثناء الحالات الطارئة وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أن خدمات القطارات والحافلات وسيارات الأجرة ستبقى أيضا معلقة وسيواصل موظفو الحكومة العمل من المنزل.

وسجلت المملكة 1223 حالة إصابة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الإصابات فيها إلى 17522.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق الاحد، إن المملكة خففت حظر التجول مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وخارج هذه المناطق، سيتم رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء (من 0600 إلى 1400 بتوقيت جرينتش)ابتداء من يوم الأحد وحتى 13 مايو أيار.

وسمح الأمر الملكي أيضا بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو أيار.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وينبغي أن تحرص المتاجر التي تفتح أبوابها على مسافة بين كل عميل وآخر لا تقل عن عشرة أمتار مربعة. ويجب تعقيم المراكز التجارية كل 24 ساعة ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.

