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حتى السفير الياباني في لبنان يشكو من انقطاع الكهرباء

منشور 10 تمّوز / يوليو 2021 - 06:19
ارشيف

شكا سفير اليابان لدى لبنان عبر تغريدة السبت من انقطاع التيار الكهربائي عن مقر اقامته في العاصمة بيروت، حيث يحصل السكان على التيار لمدة ساعتين فقط يوميا.

وغرد السفير تاكيشي أوكوبو على حسابه الرسمي على توتير قائلا “الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي مقطوعة منذ الصباح الباكر، قيل لي إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة، كل تفكيري الآن منصب على المستشفيات والعيادات”.

كما نشر السفير الياباني تغريدة أخرى مرفقه بصورة لمطار رفيق الحريري في بيروت وعلق عليها قائلا “مطار رفيق الحريري اليوم مظلم تماما لكنه لا يزال يعمل”.

وأغلقت المحطتان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان، الجمعة، ما أدى إلى إغراق جميع أنحاء البلاد في الظلام الدامس، حيث أدى الإغلاق الناجم عن نفاذ الوقود في المحطتين، إلى حصول المواطنين على ساعتين فقط من الكهرباء يومياً.

كلمات دالة:لبناناليابان

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