حجب المواقع الإباحية في العراق

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية الجمعة، حجب المواقع الإباحية في البلاد، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذته حكومة اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان ان الوزيرة "هيام الياسري توجه بحجب المواقع الاباحية في العراق"، ودون مزيد من التفاصيل.

وكان مجلس النوانب العراقي صوت عام 2015، لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية، لكن القرار لم يتم تنفيذه.

وتأتي الخطوة بعد ايام من اعلان وزارة الاتصالات في حكومة اقليم كردستان ان "المواقع الاباحية سيتم حظرها ضمن باقة الانترنت العائلي في مدن الإقليم"، بحسب ما نقله موقع "شفق نيوز" عن الوزير آنو جوهر.

واوضح جوهر ان القرار الذي سيتم تطبيقه قريبا "يأتي ضمن محاولة الحكومة الحفاظ على سلامة العائلة ومساعدتهم على تربية اطفالهم بشكل سليم".

ويتصدر العراق دول المنطقة من حيث تصفح المواقع الإباحية، حيث تشير ارقام الى ان 84 من بين كل 100 مستخدم في هذا البلد، يبحث عن كلمة جنس على الانترنت.

معضلة المواقع الإباحية في العالم العربي

سبق ان اصدرت دول عربية قرارات بحجب المواقع الإباحية، لكن هذه القرارات لم تجد طريقها الى التطبيق لاعتبارات بعضها قانوني والاخر بحت فني ويتعلق بحقيقة ان تفعيل تقنيات حجب المواقع سيؤثر بشكل واضح على سرعة الانترنت عموما في البلاد .

العراقيون يتصدرون الشعوب العربية في تصفح المواقع الإباحية

ويلقي اخصائيون باللائمة على المواقع الإباحية في تزايد حالات الطلاق والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والانتحار وجرائم القتل.

اهم اسباب انحدار الجانب التربوي والثقافي لدى شباب وطلبة العراق هو التأثيرات النفسيه والتربويه لبعض المواقع الاباحيه والمنحرفه… على حكومة السوداني ايلاء هذا الجانب اهميه لاجتثاث هذه المواقع — 🇮🇶Muhamed (@muhmd1981) November 4, 2022

كما وجدت دراسات علمية ان احد الاثار المدمرة لإدمان المواقع هو انها تقلل الرضا الجنسي لدى الزوجين الامر الذي يخلق مشاكل زوجية خطيرة تنتهي في العادة بالطلاق، واحيانا الى الخيانة حيث يبحث احد الشريكين عن الرضا عبر شخص ثالث.

طلعت بلاوي العراق بسبب المواقع الاباحية يعني كل الفساد الي نعيشه بسبب الموقع الازرق والبرتقالي — مجرد مواطن 🇮🇶 (@Ros33I) November 4, 2022

وتنطوي المواقع الإباحية على مخاطر اكبر على الأطفال والمراهقين الذين يمكنهم الوصول اليها بسهولة، ما يجعلهم عرضة للتعنيف أو التحرش اللفظي أو الجسدي او الابتزاز الجنسي من قبل البالغين، وكذلك يخلق انطباعات مشوهة عن طبيعة الجنس.