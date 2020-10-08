حجب حساب تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين على تويتر

لكن صفحات تويتر الخاصة بقياديين في جماعة الحوثي ما زالت تعمل.

حجبت شركة تويتر حساب تلفزيون المسيرة الناطق باسم حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن على موقعها للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.

وقالت المسيرة على قناتها على تطبيق تلجرام مساء يوم الأربعاء "شركة تويتر تقدم على إيقاف حسابات قناة المسيرة دون الإبلاغ عن الأسباب".

ولم يتسن بعد الاتصال بتويتر للتعليق، لكن صفحة المسيرة على الموقع تقول إن الحساب معلق لانتهاك قواعد منصة التواصل الاجتماعي.

لكن صفحات تويتر الخاصة بقياديين في جماعة الحوثي ما زالت تعمل.

