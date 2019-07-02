حداد في الشارقة اثر وفاة نجل الشيخ القاسمي

نعت امارة الشارقة خالد نجل امير الامارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة واعلنت الحداد 3 ايام

وكان الشيخ خالد آخر ولد ذكر على قيد الحياة لحاكم الشارقة بعد وفاة نجله الشيخ محمد الذى عام 1999.

ولحاكم الشارقة 4 بنات، بينما يتولى ولاية العهد الإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.

وقال ديوان الامارة "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية".

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.

كما نعى رئيس دولة الامارات الفقيد واعلن الحداد 3 ايام وقال بيان صادر عن رئاسة الدولة "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان".