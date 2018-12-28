حذف حساب الداعية محمد العريفي على تويتر

د.محمد العريفي

افاد موقع معتقلي الرأي عن حذف حساب الداعية السعودي الشهير محمد العريفي وابدى الحساب الذي يهتم بشؤون واخبار المعتقلين تخوفه من ان يكون الداعية المعروف قد تعرض للاعتقال

ولا يُعرف ما إذا تعرض الداعية العريفي للاعتقال، على الرغم من التزامه الصمت على كل ما يجري في المملكة العربية السعودية من تغييرات، خصوصاً وأن أجهزة الأمن السعودية اعتقلت عبد الرحمن العريفي، نجل الداعية محمد العريفي قبل أيام قليلة.

وعقب تأكيد "معتقلي الرأي" اعتقال النجل الأكبر للعريفي، قال إن حساب عبد الرحمن على "تويتر" محذوف، وقد عقدت له محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة" جلسة محاكمة، الأحد الماضي، بتهم جائرة، منها "دعم الإخوان المسلمين".

وفي سبتمبر الماضي، أصدر وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، قراراً مُنع العريفي بموجبه من الخطابة نهائياً في مسجد البواردي بمدينة الرياض.

حذف حساب الشيخ د.محمد العريفي على تويتر (@MohamadAlarefe) والأسباب مجهولة حتى الآن.#ايقاف_حساب_الشيخ_محمد_العريفي pic.twitter.com/CFV6vw2Lc0 — معتقلي الرأي (@m3takl) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨