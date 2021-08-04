حرائق خارج السيطرة في اسرائيل جراء صواريخ لبنان (فيديو)

قالت قناة "روسيا اليوم" ان أحد الصواريخ التي اطلقت من لبنان على اسرائيل في وقت سابق الاربعاء، تسبب باندلاع حريق كبير بات الآن خارجا عن السيطرة في شمال الدولة العبرية.

وأفادت القناة "بفقدان السيطرة على الحريق الناجم عن سقوط قذيفة صاروخية من لبنان قرب كريات شمونة شمال إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابقالأربعاء، أن قواته قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه، مبينا أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران في إسرائيل.

وأدت هذه الصواريخ إلى اندلاع حرائق في مناطق جبلية حرجية حيث معسكرات للجيش الإسرائيلي.

وحمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الحكومة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها"، بحسب ما نشره عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال أدرعي: "بغض النظر عن هوية مطلقي الصواريخ من لبنان (..) تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة (..)"، رافضا "الحديث عن عدم سيطرة الدولة اللبنانية على نشاطات الجهات الإرهابية الفاعلة بها".

وأضاف: "إسرائيل لن تسمح باستهداف سيادتها مهما كان ولكل سبب من الأسباب".

وعلى الجهة المقابلة، اعلن الجيش اللبناني انه فتح تحقيقا في إطلاق صواريخ على إسرائيل من داخل أراضي بلاده.

وقال الجيش في بيان، إنه "باشر تحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ من داخل لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح أن إسرائيل قصفت 6 مناطق ردا على إطلاق الصواريخ (لم يحددها)، ما أدى إلى نشوب حريق في إحداها، دون تفاصيل أكثر.

وأكد أنه يتابع الوضع مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.