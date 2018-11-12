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حرائق كاليفورنيا.. 29 قتيلا و228 شخصا في عداد المفقودين

حرائق كاليفورنيا.. 29 قتيلا و228 شخصا في عداد المفقودين
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