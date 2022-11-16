حرب المسيرات.. تفجير مستودع للنفط في روسيا (فيديو)

أعلن حاكم المحافظة أندريه كليشكوف في تلغرام، أن طائرة مسيّرة فجرت مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون في مقاطعة أوريول، ولم تقع إصابات.

وكتب على تلغرام: "اليوم، في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، فجّرت طائرة مسيرة على ما يبدو مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون. ولم تقع إصابات".

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بمحطة خط أنابيب النفط دروجبا بالقرب من محطة ستالني كون، إلا أن جميع الخدمات التشغيلية تعمل في مكان الحادث، وفقا لتقارير إعلامية.

وتبعد قرية ستالني كون، عن الحدود مع أوكرانيا، حوالي 170 كم.

وتتواصل حرب المسيرات، بين موسكو وكييف، حيث أعلنت القوات الروسية، عن تصادم طائرة مسيرة روسية مع أخرى أوكرانية.

ونشر فيديو على قناة تلغرام "العملية Z: المفوضون العسكريون للربيع الروسي".، يوثق حادثة التصادم، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكتب في وصف الفيديو: "حرب حقيقية بين الطائرات المسيرة تجري في أوكرانيا. حالة أخرى لتصادم طائرة مسيرة بطائرة مسيرة أخرى".