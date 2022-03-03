حرب اوكرانيا تهدد بمجاعة في الشرق الأوسط

قرعت الامم المتحدة الخميس، جرس انذار للتحذير من خطر مجاعة قالت انها ستضرب الشرق الاوسط خصوصا، جراء الحرب في اوكرانيا.

وقال جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للامم المتحدة في بيان إن "الأحداث في أوكرانيا ستنعكس عواقبها على جميع قارات العالم، على وجه الخصوص، هناك خطر حدوث تدهور في الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف انغبو "نحن قلقون للغاية من أن الصراع في أوكرانيا سيحد من إمدادات العالم من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس".

وتابع ان ذلك "سيؤدي إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية والجوع. وهذا يمكن أن يهدد الأمن الغذائي العالمي ويزيد التوترات الجيوسياسية".

وفي وثيقة نشرها الصندوق، اشار إلى أن "40٪ من صادرات القمح والذرة الأوكرانية تذهب إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تواجه بالفعل مجاعة وحيث قد يؤدي المزيد من نقص الغذاء أو ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية".

وقال "إن استمرار هذا الصراع، سيكون كارثة للعالم بأسره، وخاصة لأولئك الذين يكافحون بالفعل لإطعام أسرهم".

وكان رئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، ما يحدث في أوكرانيا بأنه "كارثة في ذروة كارثة"، مشيرا إلى أن نصف القمح والحبوب القادمة إلى الشرق الأوسط تأتي من أوكرانيا و روسيا.