حرب شوارع في حي "كريتر" بعدن (فيديوهات)

إندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم السبت، بين القوات الأمنية اليمنية ومجموعات مسلحة، في حي كريتر بمدينة عدن جنوبي اليمن، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وأظهر مقطع فيديو متداول مسلحين يطلقون قذائف الهاون على قوات أمنية بحي كريتر، الذي يقع بوسط عدن ويضم مقرات الحكومة والبنك المركزي.

وأطلقت قوات أمن عدن، فجر السبت، حملة أمنية في حي كريتر، وطالبت اللجنة الأمنية المواطنين الحيطة والتزام منازلهم في خلال الساعات القليلة القادمة لما تقوم به عمليات تطهير من بعض المسلحين والبؤر الإرهابية.

كريتر الان

انتشار أمني لردع البلطجي امام النوبي "الصلوي" pic.twitter.com/DvYJgRuJac — ابونبيل حساب بديل (@Brrns111111) September 30, 2021

وجاء في بيان اللجنة الأمنية، "الأخوة المواطنون في مديرية كريتر نرجوا التزامكم في منازلكم خلال الساعات القليلة القادمة التي تقوم فيها قوات أمن عدن وقوات مكافحة الإرهاب بتطهير المدينة من بعض المجاميع والبؤرالإرهابية الخارجة عن النظام والقانون".

وتؤكد اللجنة الامنية بعدن في بيانها أنها لن تتهاون مع أي جهه تحاول المساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع الناس ورفع السلاح في وجه السلطة وهذا ما وثقته عدسات الكاميرات لتلك المجاميع التي تسعى لزعزعة آمن واستقرار البلاد مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حربها ضد المدينة.

وتتعهد اللجنة الأمنية بحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي كانت عرضة للسلب والنهب خلال الأيام الماضية على أيدي تلك المجاميع (المجموعات المسلحة) ضمن مخطط لخلط الاوراق وسحب المدينة الى الفوضى والتخريب، بحسب ما ذكره البيان.

لازم تخرجو الناس اللي تشجع البلاطجه من البيوت دام عاجبهم امام النوبي الارهابي انه يقاتل مع العيال واللي بعيونهم بطل على قول اللي يصور. pic.twitter.com/KXmwPkHnGM — عاشق وطن (@janoobjanoob) October 2, 2021

صراع على السلطة

ويعاني جنوب اليمن حالة من الشلل بسبب الصراع على السلطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات في الشهور الماضية بسبب انتشار الفقر وتدهور الخدمات العامة.

من ناحيته، ذكر موقع كريتر نت أن مدينة كريتر بعدن شهدت مواجهات دامية مساء أمس حتى ساعات متأخرة من ليلة صباح اليوم السبت ولا تزال مستمرة وبشكل متقطع وذلك إثر اقتحام مسلحين يتبعون إمام النوبي ”الصلوي” والذي يحسب على أنه عنصر أمني لمركز شرطة كريتر.

وخاضت قوات الحزام الأمني اشتباكات مع المسلحين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مع إغلاق تام لكل منافذ كريتر.

وتوسعت رقعة الاشتباكات بأغلب شوارع مدينة كريتر.

مسلحين وبلاطجة امام النوبي يستخدموا سلاح الهاون من بين منازل المواطنين، قلنا في مرحله مبكره ان امام النوبي خطر حقيقي على المجتمع، مارس الاعمال والافكار المتطرفة والاعتقالات والإنتهاكات والقتل المباشر وتصفيات داخل السجن وفي كل مره ياتي من يحميه ويشرعن له كل هذه الجرائم pic.twitter.com/giN7uygHVE — سالم الشيبه (@salem_Alshaiba) October 2, 2021

أصحاب إمام النوبي ”الصلوي”

وبحسب ما نقل الموقع عن مصادر إعلامية فإن الاشتباكات سببها اقتحام أصحاب إمام النوبي ”الصلوي” لشرطة كريتر مما أدى لتدخل قوة من الدعم والإسناد والعاصفة وشرطة كريتر.

وأشارت ذات المصدر إلى أن سبب اقتحامه لمبنى شرطة كريتر هو لإخراج الشاب الذي اعتقل بعد خروجه بالمظاهرات ونشر فيديو ينتقد فيه المجلس الانتقالي.

وازدادت مساء أمس بسبب اعتقال القوات الأمنية لخليل صديق إمام ثم لاحقا أفرجوا عنه وبعد الوساطات والتهدئة تم اعتقال ثلاثة مسلحين من أفراد إمام مما أدى لانفجار الوضع من جديد.