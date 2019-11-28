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حرب كلامية بين الناطق باسم نتنياهو وكارول سماحة

منشور 28 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:27
المغنية اللبنانية كارول سماحة
المغنية اللبنانية كارول سماحة

تبادل عفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والمغنية اللبنانية كارول سماحة اتهامات بالعنصرية، خلال مشادة اندلعت بينهما حول كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون".

واندلع الجدل بعد نشر سماحة على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو تتحدث فيه المغنية اللبنانية الآخرى، ماجدة الرومي، عن "البروتوكولات" التي نشرت لأول مرة في الامبراطورية الروسية عام 1903 وأعطت زخما قويا لنظريات المؤامرة التي تتمحور حول الخطط الصهيونية المزعومة للسيطرة على العالم، ويعتبر الكثير من المؤرخين  أنها مزيفة.

وأعربت رومي في الفيديو عن إيمانها بأن "الصهيونية العالمية" تخطط في الواقع لتفتيت الدول العربية وتشكيل حكومة واحدة للكون برمته، وأبدت سماحة دعمها لهذا الموقف، معلقة عليه بالقول: "كلام كتير صحيح".

من جانبه، وصف المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي على حسابه في "تويتر" تصريحات المغنيتين بأنها "عنصرية وفاشية بامتياز"، مشيرا إلى أن "البروتوكولات" كانت أحد أركان العقيدة النازية و"من يدعمها يدعم النازيين"

وشنت سماحة هجوما مضادا على جنلدمان إذ قالت: "الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروسا بالإنسانية والأخلاق! ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من إثيوبيا؟ أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها، كما في الجولان والقدس، ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!"

في المقابل، اتهم المتحدث باسم نتنياهو الفنانة اللبنانية بمحاولة التهرب من مسؤوليتها عن دعم الإيمان بـ"البروتوكولات"، مضيفا أن سماحة " كشفت عن عنصريتها أمام أعين العالم كله"

وردت المغنية اللبنانية على هذه الاتهامات بالقول: "قتل ستة ملايين يهودي لا يعطيكم الحق في احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين".

 

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