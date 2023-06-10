حرس الملك تشارلز يتساقطون مغشيا عليهم اثناء بروفات عيد ميلاده (فيديو)

سقط عدد من حرس ملك بريطانيا تشارلز الثالث مغشيا عليهم جراء تعرضهم لضربات شمس على ما يبدو اثناء قيامهم بتدريبات على استعراض مزمع بمناسبة عيد ميلاد الملك.

وتباعا، سجلت الكاميرات سقوط ثلاثة حراس على الاقل ممن كانوا يرتدون ازياء من الصوف وقبعات عالية من فراء الدببة اثناء كانوا مصطفين تحت الشمس الحارة في ممر عرض الفرسان في لندن ضمن تدريبات الاستعراض المعروف باسم حشد اللون "تروبينغ ذا كولور".

ويظهر مقطع فيديو عازف ترومبون انهكه الحر وبالكاد يستطيع التماسك والاستمرار في العزف قبل ان يتم حمله بعيدا عن الطابور، كما يشاهد في الخلفية حارس اخر يجري حمله على نقالة امام بقية اعضاء الفرقة الذين لم يتحرك اي منه من مكانه واستمروا في اداء البروفة.

وتجاوزت الحرارة الثلاثين درجة في لندن يوم السبت، متجاوزة بذلك بنحو سبع درجات المعدل المعتاد في مثل هذا الشهر من العام.

وشارك اكثر من 1400 جندي من الفرقة الملكية وفرقة الفرسان الملكية في التدريب المعروف باسم استعراض العقيد، حيث يجري تقييم ادائهم قبل المناسبة الرسمية من قبل وريث العرش والذي يحمل رتبة عقيد في الحرس الويلزي.

BREAKING NEWS🚨 💂 At least three British royal guards collapsed during a parade rehearsal in London ahead of Queen Charles' official birthday due to the #ClimateCrisis #RoyalMeltdown #ClimateEmergency #ClimateScam pic.twitter.com/KL49KMw936 — Too Soon News (@TooSoonNetwork) June 10, 2023





وقد اقر الأمير وليام بواقع الظروف القاسية التي احاطت بالتمري، ونشر لاحقا تغريدة يشكر فيها "كل جندي شارك في استعراض العقيد هذا الصباح في هذا الحر". وأضاف قائلاً "ظروف صعبة ولكنكم جميعا قمتم بعمل رائع حقًا. شكرًا لكم".

والاستعراض الذي احتفى باعياد ميلاد ملوك بريطانيا على مدى 260 عاما، سيقام في السابع عشر من الشهر الجاري وسيحضره الملك تشارلز شخصيا.

ويشاع ان الامير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يحضرا المناسبة هذا العام.

