حركة طالبان تعلن وقفا لإطلاق النار 3 أيام بمناسبة عيد الفطر

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، السبت، وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما شنّت الحركة المتمرّدة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية.

وقال المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان، إنّ “القيادة تطلب من كلّ مجاهدي الإمارة الإسلامية اتّخاذ إجراءات خاصّة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شنّ أيّ عمليات هجومية على العدو في أيّ مكان كان”، مشدّداً في الوقت نفسه على حقّ مقاتلي طالبان في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم. (أ ف ب)