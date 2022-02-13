حريق بمقر الحكومة في قصر معاشيق في عدن

اعلن مسؤول حكومي يمني السيطرة على حريق اندلع مساء الاحد، في مقر الحكومة بقصر معاشيق الرئاسي في مدينة كريتر بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وقال المصدر إن "حريقًا اندلع في أحد المطابخ وتسبب في تصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير، وأحدث أضرارا مادية بسيطة (لم يذكرها)".

وأضاف أن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في وقت قصير من دون خسائر بشرية".

ووفق سكان محليين قرب القصر الرئاسي، في أحاديث منفصلة مع "الأناضول"، فإن أعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف في سماء القصر، وشوهدت من على مسافات بعيدة، ودخلت سيارات إطفاء إلى القصر بشكل سريع.

وقصر "معاشيق" الرئاسي يتكون من مجموعة "فيلات" تقع على تلة صخرية تطل على خليج عدن، وحاليا هو المقر الرئيس للحكومة الشرعية، حيث تعقد اجتماعاتها وتستقبل فيه ضيوف البلاد.

وتسيطر جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ أيلول من العام التالي، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن.