حريق ضخم في سوق شعبي بإمارة عجمان

اندلع حريق ضخم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.

وقالت إدارة الدفاع المدني في عجمان، إنها دفعت بفرق للسيطرة على حريق متطور في السوق الشعبي (السوق الإيرانية) بمنطقة الصناعية الجديدة.

وأضافت أنه ”يتم حاليا التعامل مع الحريق من قبل جميع المراكز الأربعة التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان“، لافتة إلى أنها ”ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة إذا استدعى الأمر لذلك“.

ويعتقد أن الحريق بدأ في السوق الإيرانية حوالي الساعة 6:30 مساء الأربعاء، وفقًا لصحيفة ”ذا ناشيونال“ الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة إنه ”تم إخلاء مستشفى عجمان التخصصي كإجراء وقائي بسبب قربه الشديد من الحريق“.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، أو وجود إصابات من عدمه. بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

يعد السوق، الذي يضم عشرات التجار نقطة جذب شهيرة في عجمان، يجذب الزوار من جميع أنحاء الإمارات.

