حريق ضخم يدمر كنيسة الأنبا بيشوي في مصر - (فيديو)

اندلع حريق ضخم في كنيسة الأنبا بيشوي في مدينة المنيا الجديدة وسط مصر الثلاثاء، ودون ان يسفر ذلك عن إصابات في الارواح.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الأنبا ديسقورس، أسقف كنيسة الأنبا بيشوي قوله أن الحريق دمر محتويات الكنيسة بالكامل، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بشرية في الحادث.

وأضاف أن الكنيسة كانت مغلقة الثلاثاء، وفوجئوا باتصالات من الأهالي تخطرهم بحريق فيها وتم إخطار الحماية المدنية التي حضرت وسيطرت على الحريق.

وقال إن: "الكنيسة اتصفت بالكامل في الحريق (دُمرت)، وغير معلوم سبب الحريق حتى الآن".

وقال مصدر أمنى إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مسؤولى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا بحدوث حريق وتصاعد أدخنة، بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

وتبين بالفحص أن الحريق نشب بسقف القاعة، وبسؤال مسؤولى الكنيسة وشهود الواقعة، أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى.

وأشار المتحدث إلى استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين الانتهاء التام من أعمال الإطفاء والتبريد تحسبا لأي مستجدات.

وكان حريق اندلع أثناء القداس الإلهي صباح أول أمس الأحد في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، مما أسفر عن وفاة 41 شخصا، من بينهم كاهن الكنيسة وإصابة 14 آخرين.