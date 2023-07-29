حريق في محطة كهرباء البكر يُغرق العراق في الظلام.. مصادر: عمل تخريبي

شهدت محطة البكر التحويلية "132 ك ف" في محافظة البصرة بالعراق، حادث حريق أثر بشكل كبير على المنظومة الكهربائية.

ونتيجة لهذا الحريق، تم انفصال ارتباط خطوط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي تمامًا في أغلب المحافظات العراقية.

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية في بيانها أن الحريق الذي اندلع في محطة البكر التحويلية تسبب في حدوث عوارض فنية طارئة على المنظومة ومعداتها.

وتزامن هذا الحادث مع الظروف الصعبة التي تعاني منها المنظومة الكهربائية، مثل شح الوقود وارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

وبعد حدوث الحادث، قام مركز السيطرة الوطني ومراكز السيطرة في المحافظات بالتنسيق والعمل السريع لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة وإصلاح الخطوط الناقلة تباعاً، ومن المتوقع أن تستعيد المنظومة الكهربائية وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر حكومية أن هناك شبهة تخريبية وراء حدوث الحريق، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن عمل تخريبي مدبر. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق وانقطاع التيار الكهربائي تسببا في أوقات عصيبة للمواطنين في أنحاء العراق، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

