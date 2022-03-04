حريق في مركز بيانات يشل الانترنت في ايران

اصيبت خدمة الانترنت في ايران بالشلل التام نتيجة حريق كبير شب في مركز بيانات حكومي، لم تعرف اسبابه، الا ان الامر يحال مباشرة الى امكانية شن هجوم سيبراني على البلاد ، كان قد احدث تفجيرات وخلل في اجهزة االدولة الايرانية سابقا خاصة في مفاعلات نووية .

واكد مهدي سالم نائب وزير الاتصالات الإيراني أن حريقا شب في مركز بيانات حكومي تسبب في تعطيل الإنترنت للعديد من المستخدمين في إيران. وأوضح سالم أن "توصيلة كهربائية تسببت في الحريق، لكن تم إصلاحها فيما بعد.

وأبلغت مجموعة "نتبلوكس" المعنية بمراقبة أداء الإنترنت، عن حدوث عطل كبير ما أثر على طهران ومناطق أخرى.

لم يتضح إلى أي مدى ما زالت حركة المرور على الإنترنت تتأثر اليوم الجمعة.

منذ سنوات تخوض إيران حربا سيبرانية متبادلة مع إسرائيل، في إطار الصراع الدائر بينهما على المشروع النووي الإيراني، وتقول طهران إنها في حالة تأهب قصوى ضد أي هجمات إلكترونية قد تشنّها تل أبيب.

تقود مؤسسة الحرس الثوري وقوات الباسيج التابعة لها مجاميع من المليشيات والفصائل الرقمية التي إما أنها تنتمي إليها بشكل مباشر أو تدين لها بالولاء.