حريق في وزارة الدفاع العراقية والصدر يحدد موقفه من المرشحين

نشب حريق ضخم في المنطقة الخضراء قرب بناية وزارة التخطيط داخل المربع الرئاسي الحكومي في المنطقة المحصنة أمنياً.

وأظهرت صور التقطها متظاهرون أعمدة دخان كثيف من داخل المنطقة الخضراء، وأفادت تقارير متطابقة بأن الحريق سببه اشتعال بعض النفايات ولا يتعلق الامر باي عمل بشري مباشر او مقصود

حريق على اطراف نهر دجلة قرب جسر الجمهورية من جهة المنظقة الخضراء .. في بناية وزاره الدفاع . pic.twitter.com/MQ6zjKoBdQ — فضائية الكرامة نيوز (@Alkarama_news) December 27, 2019

سائرون: لن ندعم رئيس الحكومة

أعلنت كتلة سائرون النيابية في العراق، الجمعة، استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان، فيما أكدت أنها لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية، النائب حمد الله الركابي، في بيان، إنه نتيجة للوضع الراهن، الذي يمر به العراق، وتجنبا لأي تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة، واحتراما لإرادة المتظاهرين، وعدم الدخول في أي تنافسات سياسية لا تنتج حلولا مفيدة، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان، وأنها لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل، وذلك وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وأوضح الركابي، أن هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة، التي يحذر منها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه.

كما أكد الركابي على أمله من جميع القوى السياسية أن تكون مواقفها واضحة، وأن تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات.