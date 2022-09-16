حريق كبير يلتهم ناطحة سحاب في الصين.. فيديو

التهمت النيران ناطحة سحاب بمدينة تشانغشا في وسط الصين، تضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة "تشاينا تليكوم" حسب ما أعنله التلفزيون العام الصيني، ومواقع الكترونية صينية وعالمية واكدت مصادر وقوع اصابات

وقالت قناة CCTV الصينية العامة أن "الدخان الكثيف يتصاعد من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، مشيرة إلى أن "رجال الاطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران وإجراء عمليات انقاذ في مكان الحادث".

أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل من المبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

ويبلغ عدد سكان مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي 10 ملايين نسمة.

حريق ضخم في ناطحة سحاب وسط الصين. pic.twitter.com/MbVZHVbOHo — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) September 16, 2022

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