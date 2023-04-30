حريق هائل في بنك السودان المركزي (فيديو)

البوابة - تعرض بنك السودان المركزي في العاصمة الخرطوم اليوم الأحد، لحريق هائل، دون معرفة أي تفاصيل حتى اللحظة، عن سبب الحريق وحجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالبنك.

وتداولت وسائل إعلام سودانية، فيديو يوثق الحريق في البنك، في ظل أجواء صعبة تعيشها العاصمة الخرطوم، جراء المعارك بين الجيش من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.

ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل الحريق، أو تنفيه، كما لا توجد معلومات حول الجهة التي نفذته.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

صور متداولة لحريق في بنك السودان المركزي

#العربية pic.twitter.com/9hWSgznZX4 — العربية (@AlArabiya) April 30, 2023

ويشهد السودان، منذ اندلاع المعارك في 15 أبريل الجاري، عمليات سلب ونهب للأسواق والمتاجر، والمقرات العامة والخاصة، في ظل تبادل الاتهامات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حول مسؤولية ما يحدث.

وكان الجيش السوداني، قد اتهم في بيان له، قوات الدعم بنهب بنك أم درمان الوطني فرع جبرة وبنك النيل والبنك المصري فرع الموردة، وكذلك محاولة نهب بنك السودان فرع الخرطوم، وإضرام النيران فيه، بعد تصدي الجيش لتلك المحاولة.

ويدخل السودان الأزمة ليومها السادس عشر، دون بوادر لإنفراجة قريبة، وحل لتلك الأزمة، التي يخشى الكثير من المراقبين أن تطال العديد من دول الجوار.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن المعارك تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، بينهم عمال إغاثة، كما دفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.