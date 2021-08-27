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حريق هائل يأتي على برج سكني تقطنه مئات العائلا في الصين (فيديو)

منشور 27 آب / أغسطس 2021 - 04:50
حريق هائل يأتي على برج سكني تقطنه مئات العائلا بالصين

قالت السلطات في مدينة داليان شمال شرقي الصين، ان حريقا هائلا اندلع الجمعة، في مبنى سكني شاهق في المدينة يقطنه أكثر من 800 شخص.

ونشب الحريق بداية في إحدى الشقق في الطابق الـ19، قبل أن ينتشر إلى كافة انحاء المبنى.

وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين في المبنى الذي تسكنه 419 عائلة يبلغ تعدادها (818 شخصا).

وأشارت الى انه يشارك في إخماد النيران 68 عربة إطفاء و366 إطفائيا.

كلمات دالة:الصين

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