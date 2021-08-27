حريق هائل يأتي على برج سكني تقطنه مئات العائلا في الصين (فيديو)

قالت السلطات في مدينة داليان شمال شرقي الصين، ان حريقا هائلا اندلع الجمعة، في مبنى سكني شاهق في المدينة يقطنه أكثر من 800 شخص.

ونشب الحريق بداية في إحدى الشقق في الطابق الـ19، قبل أن ينتشر إلى كافة انحاء المبنى.

China:The fire in Dalian Kaixuan International Building pic.twitter.com/sOqJf5b6fs — handsm (@handsm54350947) August 27, 2021

وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين في المبنى الذي تسكنه 419 عائلة يبلغ تعدادها (818 شخصا).

وأشارت الى انه يشارك في إخماد النيران 68 عربة إطفاء و366 إطفائيا.