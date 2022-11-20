حريق هائل يأتي على مستودع تجاري كبير وسط موسكو

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية ان حريقا هائلا أتى الأحد، على مستودع تجاري كبير يقع قرب محطات سكك حديد حيوية في ميدان كومسومولسكايا وسط العاصمة موسكو.

واوضحت الوزرة ان طواقم الدفاع المدني تمكنت من اجلاء 7 أشخاص كانوا في المستودع المؤلف من طابقين، فيما تبذل جهودا للوصول الى شخصين عالقين وسط النيران التي تعيق الوصول إليهما.

وقالت في بيان عبر تلغرام ان الحريق أتى على نحو 2500 متر مربع من المبنى، مشيرة الى مشاركة ثلاث مروحيات وقطار اطفائيين في عمليات مكافحة الحريق.

اندلاع حريق في مستودع وسط #موسكو قرب 3 محطات للسكك الحديد تربط العاصمة الروسية بعدة مدن كبرى في البلاد.#السياق #روسيا pic.twitter.com/6QM5r95hlz — السياق (@alsyaaq) November 20, 2022

واظهرت تسجيلات فيديو سحب الدخان الكثيفة ترتفع من المبنى الواقع قرب محطات ياروسلافسكي ولينينغرادسكي وكازانسكي للسكك الحديد التي تربط موسكو بمدن رئيسية بينها سان بطرسبورغ.(شمال غرب) وكازان (شرق) وفلاديفوستوك في اقصى الشرق.

واكدت شركة السكك الحديد الروسية من حانبها أنّ الحريق لا يشكل خطرا على الركاب ولا يعيق عمل القطارات.