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حريق هائل يأتي على مستودع تجاري كبير وسط موسكو

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:50
حريق هائل يأتي على مستودع تجاري كبير وسط موسكو

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية ان حريقا هائلا أتى الأحد، على مستودع تجاري كبير يقع قرب محطات سكك حديد حيوية في ميدان كومسومولسكايا وسط العاصمة موسكو.

واوضحت الوزرة ان طواقم الدفاع المدني تمكنت من اجلاء 7 أشخاص كانوا في المستودع المؤلف من طابقين، فيما تبذل جهودا للوصول الى شخصين عالقين وسط النيران التي تعيق الوصول إليهما.

وقالت في بيان عبر تلغرام ان الحريق أتى على نحو 2500 متر مربع من المبنى، مشيرة الى مشاركة ثلاث مروحيات وقطار اطفائيين في عمليات مكافحة الحريق.

واظهرت تسجيلات فيديو سحب الدخان الكثيفة ترتفع من المبنى الواقع قرب محطات ياروسلافسكي ولينينغرادسكي وكازانسكي للسكك الحديد التي تربط موسكو بمدن رئيسية بينها سان بطرسبورغ.(شمال غرب) وكازان (شرق) وفلاديفوستوك في اقصى الشرق.

واكدت شركة السكك الحديد الروسية من حانبها أنّ الحريق لا يشكل خطرا على الركاب ولا يعيق عمل القطارات.

كلمات دالة:روسياموسكو

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