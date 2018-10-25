حريق هائل يلتهم أكبر سوق في مدينة أربيل العراقية

الحريق نشب في أكبر سوق لبيع الملابس المستعملة في مدينة أربيل

اندلع حريق هائل، فجر الخميس، في أكبر سوق بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث أتى على عشرات المحال التجارية المختصة في بيع الملابس المستعملة (البالة).



وقالت وسائل إعلام محلية إن رجال الإطفاء مستمرون في محاولة إطفاء الحريق الذي تسبب بأضرار مادية لم يتسن معرفة حجمها على الفور، ولم ترد أي تقارير بوقوع إصابات حتى الآن.



ونقلت عن بعض أصحاب المحال قولهم إن "العشرات من المحال قد احترقت بالكامل فيما أخذت النيران تلتهم أخرى دون أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها".



ولم تعرف بعد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوب الحريق في أكبر سوق بمدينة أربيل.