حريق واشتباكات في مخيم للمهاجرين بجزيرة ليسبوس اليونانية

قالت خدمات الطوارئ إن حريقا شب يوم الأحد في حاوية داخل مخيم مكتظ باللاجئين بجزيرة ليسبوس بشرق اليونان قرب الحدود التركية وإن اللاجئين اشتبكوا لاحقا مع الشرطة.

ويمكن مشاهدة تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف فوق مخيم موريا المكتظ، والذي يعيش به حاليا نحو 12 ألف شخص، في حين يحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق.

وقالت الشرطة إنها لا علم لديها بوقوع إصابات أو وفيات بسبب الحريق لكنها أضافت أنها أرسلت تعزيزات للجزيرة بقيادة قائد الشرطة.

وتواجه اليونان منذ أسابيع تدفق موجات جديدة من اللاجئين والمهاجرين من تركيا. وكان ما يقرب من مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا وغيرهم من المهاجرين قد وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في عام 2015.

ووصل ما يزيد على 9000 شخص في شهر أغسطس آب وهو العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى ثلاثة أعوام منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة أمام المهاجرين. ووصل إلى اليونان في سبتمبر أيلول الجاري ما يزيد على 8000 شخص.

كما حاول أتراك عبور الحدود إلى اليونان على مدى السنوات الماضية في أعقاب محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

ولقي سبعة مواطنين أتراك، هم امرأتان وخمسة أطفال، حتفهم غرقا يوم الجمعة بعدما انقلب قاربهم قرب جزيرة تشيوس.

