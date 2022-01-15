حريق يلتهم مستودعا للمواد الكيميائية بالولايات المتحدة

اندلع حريق شديد في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة باسايك بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة.

والمبنى المكون من ثلاثة طوابق اشتعلت فيه النيران حوالي الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (1.30 فجر السبت بتوقيت غرينيتش).

وقررت السلطات عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب، على إغلاق النوافذ في منازلهم.

ولا توجد معلومات عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن.

Large fire at a chemical plant in Passaic New Jersey. The mayor is asking nearby residence to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/mLVrSjdwql — Nick Caloway (@NickJCaloway) January 15, 2022