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حريق يلتهم مستودعا للمواد الكيميائية بالولايات المتحدة

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2022 - 05:39
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

اندلع حريق شديد في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة باسايك بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة.

والمبنى المكون من ثلاثة طوابق اشتعلت فيه النيران حوالي الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (1.30 فجر السبت بتوقيت غرينيتش).

وقررت السلطات عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب، على إغلاق النوافذ في منازلهم.

ولا توجد معلومات عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن.

 

كلمات دالة:الولايات المتحدة

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