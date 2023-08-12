حزب الله: لبنان سيكون مقبرة لاسرائيل

أكد القيادي في حزب الله اللبناني الحاج جهاد، أن قوات الحزب ستبيد جيش الاحتلال ان فكر في الدخول الى الاراضي اللبنانية بالتزامن مع تهديدات اسرائيلية باعادة لبنان الى العصر الحجري ان قام الحزب المدعوم من ايران بقصف اسرائيل

وقالت القناة 12 العبرية اعلنت ان عدد الصواريخ التي يمتلكها حزب الله 200 ألف صاروخ عالية الجودة

وتوعد الحج جهاد في برنامح بانوراما النصر على قناة المنار عن القيادي ان القوات الاسرائيلية ستخرج من الخدمة في الحرب القادمة وستشهد هروب الجنود الإسرائيليين منها.

وقال المسؤول الذي عرفت عنه المنار بانه قائد للعمليات في حزب الله "سنشاهد في الحرب القادمة الجنود الإسرائيليين يتركون بعض المواقع ويهربون منها في بداية الحرب واشاد بالمقاومة التي حافظت على سر امتلاكها سلاح الكورنيت لثلاث سنوات قبل حدوث عدوان 2006 وهو ما شكل مفاجأة لدى إسرائيل خلال الحرب.

وقال القيادي في حزب الله: "نحن نتحدث عن 17 سنة كان فيها سياق التحضير شبه يومي، فمعركتنا ستكون معركة الجليل، وتحضيرات العدو تؤكد أنه يخطط لكيفية الحماية من الدخول إلى الجليل، أما إذا فكر العدو في الدخول إلى أرضنا فلن يستطيع أن يخرج".

ونشرت وسائل الإعلام التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، وذلك لأول مرة، خلال تدريبات تتعلق بالسلاح المضاد للدروع.



ووفقًا للموقع الرسمي للإعلام المركزي للحزب، فإن منظومة "ثار الله" تشمل منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، تستخدم صواريخ "كورنيت" المضادة للدروع.

وتتضمن هذه المنظومة منصتي إطلاق، وتتميز بدقة عالية في إصابة الأهداف بتوقيت متزامن، وهي مصممة للاستخدام في النهار والليل، مع سهولة في التحرك والمناورة .

تم تدشين هذه المنظومة في صفوف "حزب الله" عام 2015، وأظهرت نجاحًا ملحوظًا خلال استخدامها في مختلف الميادين.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لانتهاء حرب تموز 2006 بين إسرائيل ولبنان.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، خطابًا في هذه المناسبة حيث سيتطرق إلى آخر التطورات على الساحة اللبنانية.