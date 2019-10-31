حزب الله يستهدف طائرة مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن صاروخا مضادا للطائرات استهدف الطائرة المسيرة لكنه لم يصبها.

ذكر تلفزيون المنار نقلا عن بيان صادر عن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أن الجماعة استهدفت طائرة مسيرة فوق جنوب لبنان ”بالأسلحة المناسبة“ مما أجبرها على مغادرة المجال الجوي يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن صاروخا مضادا للطائرات انطلق من لبنان تجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن دوي انفجار سُمع في منطقة النبطية جنوبي البلاد دون أن تعرف أسبابه. إلا أنها أشارت إلى أن دوي الانفجار تزامن مع “تحليق مكثف لطائرات تجسس إسرائيلية”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الأربعاء المنصرم، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة.

بينما أوضحت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن شخصا “أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة – كفركلا” جنوبي البلاد.

