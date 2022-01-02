حزب الله يكشف سرا عن دور قاسم سليماني في المعارك ضد اسرائيل

أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن قائد فيلق القدس الجنرال الراحل قاسم سليماني، لعب دورا محوريا ومهما في إدارة العمليات ضد الجيش الاسرائيلي، في جنوب لبنان وقطاع غزة، وكذلك دوره في القتال ضد داعش في العراق وسوريا.

وقال نائب الأمين العام ل"حزب الله"، أن "سليماني" تواجد في غرفة إدارة العمليات أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي اندلعت في شهر يوليو/ تموز 2006.

وأشار "قاسم" إلى الإنجازات البارزة التي قام بها سليماني، في المنطقة، والتي كان أبرزها تحرير جنوب لبنان من قبضة الجيش الاسرائيلي، في العام 2000، وذلك بعد سنتين من استلامه لمهامه.

وقال نعيم قاسم، في حوار مع وكالة فارس" "بعد انتصار "حزب الله" على الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، توَّج قاسم سليماني قطاع غزة بالانتصارات التي حصلت في القطاع في ثلاث مرات متتالية، مشيرا إلى ما قام به سليماني في تأكيد الصمود والمواجهة الباهرة في سوريا، ودعم العراق وتأسيس الحشد الشعبي، وطرد تنظيم "داعش" على مستوى العراق وسوريا".

يذكر أنه في 3 يناير 2020 استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.