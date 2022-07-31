حزب الله ينشر إحداثيات "منصات الغاز" ويحذر "اسرائيل".. فيديو

في رسالة تحذيرية موجهة إلى "اسرائيل"، نشر حزب الله اللبناني، مقطع فيديو يوثق "إحداثيات منصات استخراج الغاز" في البحر المتوسط، وسط أزمة بين لبنان و"اسرائيل" بشأن ترسيم الحدود البحرية، ونشر تعزيزات عسكرية اسرائيلية لحماية حقل الغاز "كاريش"، بعد إرسال حزب الله مجموعة من الطائرات المسيرة باتجاه الحقل.

ونقلت قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" عن "الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية"، مقطع فيديو لـ"إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة".

وقال الإعلام الحربي إن "الرسالة للعدو الإسرائيلي..اللعب بالوقت غير مفيد..فماذا بعد؟" فيما اختتم الفيديو بجملة "في المرمى"، باللغتين العربية والعبرية.

#شاهد الإعلام الحربي لحـزب الله ينشر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة pic.twitter.com/SNGlp7wNHY — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 31, 2022

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

ويصل إلى بيروت، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، أموس هوكشتاين.

والمعطيات المتوافرة لدى المسؤولين اللبنانيين ولا سيّما لدى فريق العهد تشير الى توقعات إيجابية في ملف الترسيم سبق لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن لفت إليها أول من أمس كما تحدّث عنها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. ولذا يملي الوضع تنسيقاً كان مقطوعاً بين المسؤولين للتحسب لكل الاحتمالات الجدية التي ترتبها زيارة هوكشتاين.

واستبق رئيس مجلس النواب نبيه بري وصول هوكشتاين، فتمنّى "الذهاب إلى الناقورة تحت علم الأمم المتحدة أحسن ما نروح إلى محل تاني"، مؤكداً أنّ "الأجواء جيدة وغير بعيدة عن اتفاق الإطار وما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة، وأن الرئيس هو من يفاوض ومن يشكل الوفد.

ويُتوقَّع في هذا السياق ان يتم تشكيل وفد عسكري كما ينص هذا الاتفاق، وإلّا يكون هناك أي تمييع أو عروض واقتراحات غير واضحة، ذلك أن الظروف الاقتصادية والأمنية لا تسمح بأي تمييع". وقال: "لا للتنازل ولا للتطبيع تحت أيّ ظرف وأياً تكن الضغوط"، رافضاً بذلك الكلام عن "تلزيم شركة دولية الترسيم لأن ذلك يكرس التطبيع".

تعزيزات عسكرية اسرائيلية

وعززت القوات الاسرائيلية من قواتها التي تحمي منصة حقل كاريش، على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إنّ "الجيش الإسرائيلي عزز أكثر قواته التي تحمي منصة حقل الغاز كاريش، وهذا على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي قال، إنّ كل حقول الغاز والنفط الإسرائيلية تقع تحت تهديد منظمته"، بحسب تعبير الصحيفة.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية قائلة إنّ السيد نصر الله "قال أنْ ليس هناك هدف في البحر، ولا في البر، هو خارج مدى صواريخ حزب الله الدقيقة"، مشيرةً إلى أنّ "تعزيز القوات المخصصة للمنصة بدأ قبل بضعة أسابيع، بعدما أطلق حزب الله في مطلع الشهر الحالي 4 طائرات مسيّرة نحو المنصة".

تهديدات نصر الله

وتعاطت وسائل الإعلام الإسرائيلية بجدّية كبيرة مع تهديدات الأمين العام لحزب الله، التي أطلقها في "حوار الأربعين"، عبر شبكة الميادين، يوم الإثنين الماضي.

وأشار الإعلام الإسرائيلي، في وقتٍ سابق أمس، إلى أنّ المؤسستين الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال "رفعتا مستوى التأهب والاستعداد، على خلفية المشكلات والمماطلة في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية".

ولفت السيد نصر الله، في "حوار الأربعين"، إلى أنّ "الموضوع ليس كاريش وقانا، وإنّما كل حقول النفط والغاز المنهوبة من جانب إسرائيل، في مياه فلسطين، في مقابل حقوق لبنان".

وقال السيد نصر الله إنّ "هذا العمل (استهداف كاريش أو ما بعده)، متوقف على قرار العدو الإسرائيلي، ومعه الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح السيد نصر الله أنّ "الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً من خلال ما طلبته من الوسيط الأميركي عندما تحدثت عن الخط الـ23+"، مشيراً إلى أنّ "الكرة، الآن، ليست في ملعب لبنان، لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة غير المتنازع عليها".