حزب معارض وتجمعات سياسية تعلن اندماجها في الحزب الحاكم الموريتاني

أعلن حزب “العهد الوطني للديمقراطية” (عادل) المعارض بموريتانيا، الجمعة، رسميا الاندماج في حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، وذلك قبل ساعات من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم المقرر السبت.

وقال رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية، يحيى ولد الوقف، في مؤتمر صحافي ليل الجمعة/السبت، بالعاصمة، نواكشوط، إن قرار الاندماج في الحزب الحاكم جاء “تقديرا لمتطلبات المرحلة، وما تقتضيه من دعم لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر توطيد القاعدة السياسية التي يستند إليها هذا البرنامج، وتوحيد القوى المختلفة حوله”.

وتأسس حزب (عادل) عام 2007 وكان الحزب الذي حكم البلاد خلال حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ومنذ الإطاحة بولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري عام 2008، تحول عادل إلى حزب معارض، وهو مثل حاليا في البرلمان بنائبين.

وفي السياق ذاته أعلن عدد من التجمعات السياسية الأخرى اندماجها بحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، بينها “تيار راشدون” الذي يرأسه القيادي السابق بحزب (تواصل) الإسلامي عمر الفتح.

ويعقد الحزب الحاكم، السبت مؤتمره العام الذي من المنتظر أن يشهد اختيار رئيس جديد للحزب خلفا لرئيسها السابق سيدي محمد ولد محم، الذي استقال من رئاسته، مارس/آذار الماضي. (الأناضول)